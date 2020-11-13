عمدة "نجريج": "صلاح" ارتدى الكمامة طوال الفرح باستثناء لحظات التصوير

قال المهندس ماهر أنور، عمدة قرية "نجريد" مسقط رأس اللاعب العالمي محمد صلاح، إن اللاعب ظل مرتدياً الكمامة، طوال حفل زفاف شقيقه، ولم ينزعها سوى في لحظات التصوير، مشيراً إلى أنه اتبع كافة الإجراءات الاحترازية، طوال الفرح، وأن المعازيم لم يتعد عددهم 60 شخصاً وكان في فيلا مفتوحة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه قد يكون التقط العدوى من أي مكان بخلاف حفل الزفاف، متابعاً: "محمد كان ملتزم طوال الفرح، وسلم على أهله والمعازيم، والفرح لم يستغرق ساعتين".

وتابع عمدة القرية: "كلنا في صدمة بعد إصابة ابننا، وهناك شائعات كتيرة الصحافة بتنشرها، وأنا لم أصرح لصحفيين كتير، لكن هناك بعض الناس نشرت كلاما على لساني لم أصرح به، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وكان مصدر مقرب من أسرة اللاعب العالمي محمد صلاح، أكد لـ"الوطن"، أن المعازيم الذين تواجدوا في حفل زفاف شقيقه لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، وأنهم توجهوا للمستشفيات والمعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة، لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على أنفسهم، عقب إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بفيروس كورونا مساء اليوم، الأمر الذي جعله يتصدر الصحف والمواقع الأجنبية.