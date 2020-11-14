بعد إصابة اللاعب بكورونا.. عمدة نجريج يكشف تفاصيل فرح شقيق صلاح: مسحات لكل الحاضرين

كشف ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح، كواليس حفل زفاف شقيق اللاعب، قائلا: "معاد الفرح محدده اللاعب عشان محضرش الشبكة ومقدرش ينزل، والحاج صلاح عمل في البلد حنة كبيرة ودعا كل الأهل والأحباب والجيران، والحمد لله تمت على خير، وحب يعمل الفرح بعدد محدود من 60 لـ70 فرد وكلهم من إخوات الحاج صلاح وولاد عمه وأولادهم".

وأضاف "شتيه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن حفل الزفاف أقيم في فيلا بمدينة العبور، والتزم الحضور بالتباعد الاجتماعي بشكل تام والمكان لم يكن مغلقا، متابعا: "الفرح بدأ الساعة 7 ونص ومحمد جه الساعة 9 ونص لأن كان عنده معاد طيارة وكان لابس الكمامة، وقلعها في أثناء التقاط الصور لبعض الناس، قالوله والنبي أقلعها عشان نتصور، والصور موجودة والماسك الأسمر تحت دقنه، بس مكنش باين عشان دقنه".

وتابع: "اللاعب سلم على كل اللي قاعدين، وبحكم القرابة ببوسه في كتفه مش في وشه، وسلم عليا مرة واحدة واتصور معايا ومحصلش معانا حوار، وكان لابس الماسك تماما، ولو كانت حاجة حصلت في الفرح كان موجود الكابتن تريزيجيه، ووكيل وزارة الصحة بالغربية كلمني وهينزل بحملة لإجراء مسحات للناس والمخالطين مع الكابتن محمد".

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وأفاد بيان لاتحاد كرة القدم، أن المسحة الطبية التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني الأول، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.