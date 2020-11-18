بعد كشف سر انتقامها في "خيط حرير".. الجمهور لمي عز الدين: ولعي فيهم بجاز

حاز مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين على إشادات الجمهور بسبب سخونة الأحداث التي جذبت المشاهدين في أولى الحلقات، خاصة بعد اكتشاف سر انتقام "مسك" التي تجسد شخصيتها مي عز الدين بعد إجهاضها واستئصال الرحم دون علمها.

وحظي المشهد بتعليقات كثيرة من الجمهور منها "كمان استئصال الرحم، حقها تعمل أكتر من كده، كما تدين تدان، بنتها اتحرمت زى مسك وجعت قلبى بجد.. مسلسل تحفة يا مى، ديمًا في تألق، بالتوفيق"، وقال آخر "يستهلوا بس دانا كنت عايزة أطلعهم من الشاشة أكسر عضمهم من اللي عملوه، دا بس الحل طبعًا.. استئصال الرحم، منكوا لله حرقتوا دمنا".

وأضاف آخر "أنا متغاظة أوي، حاسة إنه بجد، ونفسي أقطعهم حازم وأمه، الصنف ده مينفعش يتقال عليه راجل أصلًا، وأمه حرباية، ونفسي تنتقمي أكتر بكتير من كده"، فيما علق متابع "إيه البشاعة والقرف دا، إيه دا بجد؟.. دا انتي حقك تولعي فيهم بجاز".

وكانت شركة "سينرجي" المنتجة لـ"خيط حرير" قد طرحت تتر المسلسل من غناء مي مصطفى، وكلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع الموسيقى أحمد أمين، أما تتر النهاية فتقدمه نورهان المرشدي بعنوان "قتلت الماضي"، من كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وتدور أحداث "خيط حرير" في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة "ON"، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة "On Drama" الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

و"خيط حرير" هو العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، إذ قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" في عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبدالملك.