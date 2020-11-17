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فتح طريق "الجيش" بالمنيا في الاتجاهين وغلق "أبو حسيبة" لتبطين الترع

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اسلام فهمي
10:04 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
فتح طريق الجيش

فتح طريق الجيش

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن فتح طريق الجيش "المنيا - القاهرة" في الاتجاهين، وذلك بعد غلقه عدة أيام لصيانته بسبب سقوط أمطار غزيزة أضرت بجوانبه.

على جانب آخر، أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا عن غلق طريق أبوحسيبة رقم 376 بمركز مطاي، وذلك بدءا من غد الأربعاء الموافق 18-11-2020 ولمدة شهرين لحين الانتهاء من الأعمال الخاصة بتبطين الترع والفروع، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وقد تم اختيار طريق طراد النيل كطريق بديل لحين انتهاء الأعمال.

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