"شوفت أخويا بيدبح أمي".. شاهدة على المذبحة الأسرية تروي لحظات الرعب

استمع فريق من رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إلى أقوال شاهدة الإثبات في واقعة المذبحة الأسرية بمنطقة حدائق الأهرام، التى راح ضحيتها أم ونجلها على يد ابنها الأكبر، والشروع فى قتل زوج شقيقة الأخير.

وتبين أن الشاهدة هي ابنة المجني عليها، وروت فى محضر الشرطة، أن مرتكب المذبحة عاطل عن العمل، وكان يجلس في المنزل بصحبة شقيقها الأصغر "القتيل" طالب جامعي.

وحدثت مشادة كلامية بينهما، تعدى كلا منهما على الآخر بالضرب، وفوجئنا بقيام المتهم بدخول المطبخ، وإحضار السكين، وتمزيق جسد أخي الصغير، حتى تحولت صالة الشقة إلى بركة من الدماء.

وأضافت الشاهدة في أقوالها بالمحضر، أن والدتها 52 عاما ربة منزل، حاولت إنقاذ أخي من الموت، فأسرع المتهم بذبحها من الرقبة سقطت جثة هامدة، وعندما تدخل زوج شقيقتي فى محاولة الإمساك بالمتهم وأخذ السكينة منه، سدد له الطعنات بظهره، فاستغاثت بالجيران بالصراخ، وأمسكوه حتى وصل رجال المباحث.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، التي أمر بتشريح جثث الضحايا، والاستعلام عن حالة المصاب، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع مباحث غرب الجيزة، بلاغا من العميد محمد نبيل مأمور قسم الأهرام، يفيد بقيام شخص بقتل والدته وشقيقه بـ414 ن هضبة الأهرام.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، تبين وفاة كلا من طالب جامعي، متوفى بعدد 2 طعنة بالبطن، ووالدته ربة منزل 59 سنة، متوفاه بطعنة بالرقبة، والدة الأول.

ودلت التحريات، أن وراء الجريمة شقيق الأول وأنه شرع فى قتل زوج أخته، وأن الجريمة بسبب خلافات عائلية، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.