طالب يعترف بتفاصيل قتل زوج والدته بالقاهرة: "قتلته علشان ضرب أمي"

"أيوة أنا قتلته علشان ضرب أمي.. دافعت عنها".. بهذه الكلمات، اعترف طالب جامعي، بتفاصيل قتل زوج والدته أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة.

وأضاف المتهم في اعترافاته: "أنا كنت راجع من عند صاحبي، ولقيت القتيل بيشتم أمي ويضربها، حاولت أفك ما بينهم ضربني بالقلم وضرب والدتي، فمسكت السكين وسددتها ليه".

وكشفت التحقيقات وتحريات رجال المباحث، أن المتهم تخلص من الضحية، أثناء مشاجرة بينهما، وأن الجاني لم يتعمد قتل المجني عليه، وأثناء الشجار بينهما تخخلص المتهم من المجني عليه.

وجدد قاضي المعارضات، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وبعد التجديد له، قال المتهم بصوت عالي من داخل قفص الاتهام بالمحكمة: "الجريمة حدثت بالصدفة خلال زيارة غير مرتبة لمنزل والدته وزوجها، وأصيب بانفعال لحظي، إذ فوجئ أثناء دخوله العقار محل سكنهما، في الزيتون، بسماع صرخات أمه، وتم إعادة المتهم إلى محبسه مرة أخرى".

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغا من مأمور قسم شرطة الزيتون، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة "أحمد علي كامل"، 65 عاما بالمعاش، وسط بركة من الدماء في صالة الشقة، ووجود بعثرة في محتويات الأخيرة، ما يؤكد أن المجني عليه، كان يحاول الدفاع عن نفسه.

وبالفحص، تبين إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الرقبة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عاما؛ بسبب خلافات أسرية، قام على أثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وذبح المجني عليه، وفر هاربا، وتم التحفظ على الزوجة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بها، ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على السكين المستخدم في الجريمة، وإرساله إلى المعمل الجنائي؛ لرفع البصمات، وتحديد الدماء التي عليه.