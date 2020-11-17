مدحت قريطم: مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني في يد وزير الداخلية

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أهمية الملصق الإلكتروني للسيارات، تعود إلى أنه يضم كل المعلومات الخاصة لكل أنواع المركبات، كما أنه يمكن تحديد عدد المركبات في الطرق في اللحظة الواحدة، ما يمكن معالجة الازدحام المروري بشكل أكبر، وفي حالة تلفه يمكن استبداله بملصق آخر.

وأضاف "قريطم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الموقع الإلكتروني يتضمن فيه العديد من الخدمات منها تجديد رخصة السيارة، إذا لم يكن عليه فحص فني، وإن تواجد يستطيع الشخص إنهاء الإجراءات من دفع الرسوم والمخالفات، كما متاح استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة وشهادة البيانات.

وأوضح أن الخدمات متاحة في إدارات المرور من الساعة 4 عصرا لـ8 مساء، "لو راح الشخص مش هيكمل 5 دقايق"، ومد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني في يد وزير الداخلية لما بعد 21 نوفمبر.

وأعلنت وزارة الداخلية، مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني، حتى 21 نوفمبر 2020، تيسيرًا على المواطنين.

وناشدت الوزارة مالكي المركبات بكل أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمَّنة، دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص، وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

كما أتاحت وزارة الداخلية إمكانية سداد رسوم الملصق الإلكتروني "إلكترونيًا"، من خلال بوابة "مرور مصر".

وتستعرض "الوطن" طريقة سداد الملصق الإلكتروني إلكترونيًا، وكذلك مميزات الملصق، وعقوبة عدم تركيبه، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات سداد قيمة الملصق الإلكتروني "أون لاين"1ـ الدخول على موقع مرور مصر من خلال الرابط:

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/Terms-RFID-Issuing.aspx.

2ـ تحديد الخدمات الإلكترونية، واختيار إصدار الملصق الإلكتروني.

3- يتم تسجيل كافة بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك كم "سي سي".

4- تحديد طريقة الدفع، إما من شركات التحصيل أو الفيز أو بطاقات الائتمان.

شروط سداد قيمة الملصق الإلكتروني "أون لاين"1ـ لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​.

2ـ يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

3ـ يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وتعد عقوبة "عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يُفقده صلاحيته"، حسب جرائم الفئة (ج) وفقًا لقانون المرور، خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو أحدهما.

ونوهت الوزارة بأن وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تواصل العمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.