أحمد حاتم يظهر بدون لحيته.. والجمهور: من أنت؟

فاجئ الفنان أحمد حاتم جمهوره، بـ"لوك جديد"، تخلى فيه عن لحيته، حيث نشر عبر إنستجرام، صورة بدون لحية داخل الأسانسير، وعلق قائلا: "سلم نفسك.. الأسانسير كله محاصر"

لتنهال عليه عدد من التعليقات من الجمهور والفنانين، أبرزهم غاده عبدالرازق وسلمى أبو ضيف ونهى عابدين، سألين من أنت؟ فضلا عن تعليقات جاءت على لسان الجمهور.

وعرض لحاتم مؤخرا فيلم الغسالة، وحقق أعلى إيرادات في السينما، وكان أبدى سعادة بالغة، إزاء طرح فيلمه الجديد "الغسالة"، بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى.

وقال حاتم، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه يعتز بهذه التجربة السينمائية، لكونها مختلفة عن سابق أفلامه، وتحديداً فيلم "قصة حب" الذي جمعه مع الفنانة هنا الزاهد، مضيفا أنه يسعد بالتعاون مع الأخيرة، لأنهما أصدقاء على المستوى الشخصي.

وتابع: "أعتبر محمود حميدة أستاذي في المهنة والحياة، وكثيرا ما أتناقش معه في أمور حياتية خارج إطار العمل، ولذلك أسعد كثيراً بالعمل معه".

تدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والكوميديا حول التنقل بين الحقب الزمنية، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد، محمد سلام وطاهر أبوليلة، من إخراج عصام عبدالحميد.

يشارك في بطولة فيلم "الغسالة" كل من محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد ومن إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.