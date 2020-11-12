شركات السياحة: عقار "فايزر" سيعيد موسم العمرة لما كان عليه قبل الجائحة

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن إعلان شركة "فايزر" الأمريكية عن إنتاج عقار مضاد لفيروس كورونا سيعيد موسم العمرة إلى ما كان عليه قبل الجائحة، وذلك حال تواجده في الأسواق قريبًا.

وأضاف لـ"الوطن"، إن وجود اللقاح سيعيد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لما كانت عليه قبل عام 2020، وسيتيح أداء الحج والعمرة لجميع المواطنين، وسيكون تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أسهل مما هي عليه حاليًا.

وأشار "السيسي" إلى أن وزارة السياحة والآثارالمصرية ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة تعكف حاليًا على إعداد الضوابط المنظمة لسفر المواطنين المصريين لأداء مناسك العمرة خلال الموسم الجاري، لافتًا إلى أن السلطات السعودية بدأت في تخفيف العديد من الضوابط والقيود للسماح للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة لاداء العمرة خلال الفترة الحالية.

وأعرب عن أمنيته بأن يتم منح تسهيلات للقادمين من الخارج، وإلغاء عدد من القيود التي تمنع شريحة كبيرة من المصريين من أداء العمرة هذا العام، مثل تحديد أقصى سن لأداء العمرة بـ50 عامًا، فضلًا عن قضاء المعتمرين 3 أيام كعزل صحي بأحد الفنادق السعودية عند وصولهم للمملكة.

وأوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن المملكة العربية السعودية سمحت لجميع شركات الطيران العاملة بالمملكة بنقل المعتمرين من وإلى المملكة، بعد أن كان ذلك مقصورًا على شركة الخطوط الجوية السعودية، وذلك ضمن آليات العمل خلال المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لموسم العمرة، والتي سمحت خلالها لغير السعوديين بأداء العمرة أول الشهر الجاري، متوقعا أن يبدأ المواطنون المصريون السفر لأداء العمرة خلال شهري يناير أو فبراير المقبلين.

وذكر "السيسي"، أن السعودية ستبدأ المرحلة الرابعة من العودة التدريجية لموسم العمرة بداية من عام 2021.

ووضعت وزارة الحج والعمرة السعودية ضوابط منظمة لأداء المعتمرين من خارج المملكة لمناسك العمرة، وشملت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي يتم تطبيقها للمرة الأولى وذلك بسبب جائحة كورونا، حيث حددت الفئة العمرية المصرح لها بالقدوم لأداء العمرة من خارح المملكة بسن 18 حتى 50 سنة، مع إلزام كل القادمين لأداء العمرة بتقديم شهادة فحص "Pcr" بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على أن تصدر من مختبر موثوق من دولة المعتمر، ولا يتجاوز مدة التحليل 72 ساعة، من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.