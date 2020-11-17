وفاة 4 مديري مدارس بالبحيرة بعد إصابتهم بكورونا

قال أحمد إبراهيم الرفاعي، رئيس مجلس الآباء والمعلمين بالبحيرة، إن 4 مديرين لمدارس في نطاق محافظة البحيرة توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إصابة مدرسين آخرين في مدينة دمنهور.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه يوجد انعدام للمستلزمات الطبية في بعض المدارس في المحافظة، لدرجة أن أحد المديرين ينظف المدرسة بزجاجة بها كلور فقط، وسط عدم وجود دور ملموس لمدير الصحة في محافظة البحيرة، مطالبا بتواجد لهم وتوفير كمامات وأدوات تعقيم وكواشف حرارة.

فيما أوضح إبراهيم السيد متولي، أن مدير في إحدى المدارس بالبحيرة، توفى بعد إصابته بدور برد، بدأ بكحة وسخونية والتهابات على الصدر، وتم تحويله إلى مستشفى الصدر، التي أوضحت أن هناك في اشتباه إصابته بكورونا، وطالبه بالعزل في المنزل، وحصل على إجازة من المدرسة، ثم مات بعد 5 أيام فقط.

في السياق ذاته، أوضح عصام الحسيني شقيق مدير مدرسة متوفى بكورونا، أن شقيقه كان يعالج من متاعب في المثانى والكلى، وسجل المستشفى وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ولم يتم إخبارهم بإصابته بكورونا، وحتى الآن رغم وفاته، لم يتضح إصابته بكورونا، مطالبا المسئولين عن التعليم في المحافظة، بالمتابعة الدورية على المدارس في ظل تفشي كورونا في العالم.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين نهاية العام الماضي وانتشر بعدها إلى باقي دول العالم، وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول في أعداد الوفاة والمصابين.