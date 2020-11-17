القليوبية تُسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم في أربعة مراكز هي العبور وبنها وطوخ وكفر شكر، بينما صفر إصابات في 7 مدن أخرى، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9737 حالة إصابة

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 746 حالة إصابة، والعبور 176 حالة، والقناطر الخيرية 635 حالة، وبنها 2697 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1193 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1204 حالة، وشبين القناطر 739 حالة، وطوخ 1094 حالة، ومدينة قها 58 حالة، وكفر شكر 500 حالة إصابة

في وقت سابق أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها، نقل الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، للمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن أعلن إصابته يوم 5 نوفمبر الجارى ووضعه بالعزل المنزلي، وأكد "منير" في تصريحات صحفية، أن الوضع الصحى للدكتور جمال حجاج مستقر، وأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما زالت طفيفة، وجرى وضعه بالحجر الصحى لتقديم الخدمة الطبية له وبدء البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا بالمستشفى.