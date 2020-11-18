ماجد المصري: الإعلان عن الإصابة بكورونا يصب في مصلحة الشعب

كشف الفنان ماجد المصري، تفاصيل إصابة زوجته رانيا أبو النصر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن حالتها جيدة للغاية: "كان ظهر عندها أعراض في المعدة بس وهي قلقت بقى، عشان أريحها قولت نعمل مسحة على طول، عملنا مسحة امبارح وعرفنا الصبح النتيجة، وكانت للأسف إيجابية".

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه بعد التأكد من إصابة زوجته، عمل مسحة لكل المنزل وكذلك الشغالة: "زوجتي أعلنت على السوشيال ميديا عشان تحذر الناس اللي قبلناهم الفترة الأخيرة أنهم يعملوا مسحة ويطمئنوا على نفسهم".

وتابع ماجد المصري: "ده أمر لازم يتم من باب الأمانة، لازم نقول طبعًا عن الموضوع، الإعلان عن المرض ده يصب في مصلحة الشعب عشان الباقي يأخذ احتياطاته، الفيروس ده مش وصمة عار، ده مرض وكلنا معرضين ليه".

وأعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في منشور عبر خاصية "استوري" في حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

وكتبت رانيا في منشورها: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا.. ادعولي بالشفا"، ونصحت كل من اختلط بها الفترة الماضية بالاطمئنان على نفسه، معلقة: "أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت يا ريت يطمن".