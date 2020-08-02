بشير الديك: أحمد زكي وسعاد حسني قطعية واحدة

قال السيناريست بشير الديك، إن الفنان الراحل أحمد زكي لم يكن قابلًا للاستئناس، موضحًا: "مكنش ينفع يبقى ضمن مجموعة، لكنه ينتمي لشغله أو للمجموعة في الفيلم الذي يشارك فيه".

وأضاف الديك، خلال برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "هو وسعاد حسني قطعية واحدة، مدرستهم هي التقمص الكامل، وبره التصوير معندهاش القلق الموجود في التصوير، هي بسيطة وتلقائية جدًا".

وحول الفنان الراحل أحمد زكي، قال "الديك": "كان بني آدم عادي جدًا وشديد البساطة، وفي مرة كنا بنعمل فيلم، وفيه شخصية الملك فاروق، فقلت إن أحمد زكي يلعب الشخصية، قالوا لي إني اتجننت، فرديت وقلت إن الناس هيستغربوا في أول 3 دقائق وبعدها هيصدقوه".

وتابع: "كان شخصًا وحيدًا، وفي مرة جالي وكان عامل كيس دهني، ولما سألته مقلتليش ليه لم يهتم، مكنش يقدر يبقى جزء من شلة، لأنه كان في حد ذاته شلة".