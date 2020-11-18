شاهد عيان يكشف تفاصيل مذبحة الهرم: "المتهم كان مربوط وجاي من المصحة"

جريمة بشعة شهدتها منطقة حدائق الأهرام، بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما أقدم شاب على ذبح والدته وشقيقه، مستخدما سكينا؛ لخلافات بينهم.

وتلقى العميد طارق حمزة، رئيس قطاع مباحث غرب الجيزة، بلاغا من العميد محمد نبيل، مأمور قسم الأهرام، يفيد قتل شخص والدته وشقيقه بـ414 ن هضبة الأهرام.

وشكل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، وتبين وفاة كلا من طالب جامعي، بعدد 2 طعنة بالبطن، ووالدته ربة منزل، 59 عاما، بطعنة في الرقبة.

ودلت التحريات، أن وراء الجريمة شقيق الأول، وأنه شرع فى قتل زوج أخته، وأن الجريمة بسبب خلافات عائلية، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.

شاهد عيان لـ"الوطن": القاتل كان جاي من يومين من مصحة وكان مربوط

وقال شاهد عيان لـ"الوطن" : "في حدود الساعة 6.30 كنت معدي في شارع الجيش، ولقينا واحدة طالعة من العمارة بتستغيث أخويا بيقتل أمي، وماسك السكينة وبيقتل أي حد بيقابله، وطلعنا والعمال اللي كانوا موجودين في المطعم طلعوا على فوق، ولقينا واحدة فوق وقولنا فين اللي بيقتل قالوا لنا في الأوضة، وواحد جاب كرسي عشان يسيطر عليه، ولما فتحنا الباب لقينا والدته وأخوه على الأرض، وهو بالسكينة بيطعن فيهم وهما نايمين على الأرض، والمنظر كان مفزع جدا، وهو أول ما شافنا رمى السكينة وقعد على السرير، وقفلنا عليه الباب وحبسناه وكان جوز اخته واخد كذا طعنة بس من ضهره، وواحدة في دراعه".

وأضاف: "اتصلنا بالإسعاف عشان تلحق اللي كانوا فوق مع إن المنظر كان صعب جدا إن حد يلحقهم، والإسعاف جت قبل الشرطة حاولوا يلحقوهم ونزلوا لوحدهم، وعرفنا أنهم ماتوا، وبعدين جت الشرطة والمباحث وشافوا جوز أخته، وحاولوا يفهموا الموضوع وطلعوا جابوا القاتل من فوق ونزل معاهم بشكل عادي".

وتابع شاهد العيان: "عرفت أنه كان في مصحة نفسية وجه من يومين وكان مربوط وهو مش إنسان طبيعي بالمعنى المعروف، وبعد كده أخدوه حطوه في عربية الشرطة، وجوز أخته أخدوه لمستشفى الهرم لعلاجه؛ لأنه كان محتاج جراحة".

وعن حالة المتهم عند القبض عليه، قال شاهد العيان: "ركب العربية وكان بيشرب سيجارة ومكنش في دماغه خالص، وباين إنه مش طبيعي واللي أعرفه إنه جه من يومين مربوط من مصحة نفسية، والله أعلم كان مدمن مخدرات أو غيره معرفش، والتفاصيل دي مقدرش أحكي فيها".

شاهدة الإثبات التي حضرت الواقعة تحكي التفاصيل

واستمع فريق من رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إلى أقوال شاهدة الإثبات في واقعة المذبحة الأسرية بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أنها ابنة المجني عليها، وروت فى محضر الشرطة، أن المتهم عاطل عن العمل، وكان يجلس في المنزل بصحبة شقيقها الأصغر "القتيل"، طالب جامعي.

وقالت شاهدة العيان: "حدثت مشادة كلامية بينهما، تعدى كلا منهما على الآخر بالضرب، وفوجئنا بدخول المتهم المطبخ، وإحضار السكين، وتمزيق جسد أخي الصغير، حتى تحولت صالة الشقة إلى بركة من الدماء".

وأضافت الشاهدة في أقوالها بالمحضر، أن والدتها 52 عاما ربة منزل، حاولت إنقاذ أخيها من الموت، فأسرع المتهم بذبحها من الرقبة فسقطت جثة هامدة، وعندما تدخل زوج شقيقتها في محاولة الإمساك بالمتهم، وأخذ السكينة منه، سدد له الطعنات بظهره، فاستغاثت بالجيران عبر الصراخ، وأمسكوه حتى وصل رجال المباحث.