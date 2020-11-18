تفاصيل مذبحة الأهرام: شاب ذبح والدته وشقيقه.. وشهود: كان في مصحة نفسية

جريمة بشعة شهدتها منطقة حدائق الأهرام، بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما أقدم شاب على ذبح والدته وشقيقه، وأصاب زوج شقيقته بطعنات مستخدما سكينا؛ لخلافات بينهم.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الأهرام، بلاغا يفيد بقيام شخص بقتل والدته وشقيقه بالعقار رقم 414 ن هضبة الأهرام، وتبين من التحريات، وفاة كل من طالب جامعي بعدد 2 طعنة بالبطن، وأمه ربة منزل "59 سنة" متوفاة بطعنة بالرقبة.

وقالت شقيقة الجاني وابنة المجني عليها وشقيقة المجني عليه الأخر، إن مشاجرة وقعت بين شقيقها "بدون عمل"، والمجني عليه الأول، وطعنه ووالدته التي تدخلت، وكذا أصاب زوجها مهندس 28 سنة بجروح قطعية بالظهر، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

القاتل يعترف: "مكانش قصدي أقتلهم.. اختي اللي اتخانقت مع أخويا"

"أنا مكانش قصدي أقتل أخويا وأمي.. ومكانش ليا في الخناقة، دي كانت بين المرحوم وأختي اللي شهدت عليا.. وأخويا ضربني، مسكت السكينة وقتلته، دة أنا الكبير".. بهذه الكلمات اعترف الشاب المتهم بقتل والدته وشقيقه الأصغر والشروع في قتل زوج شقيقته في محضر الشرطة، أمام فريق من المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة.

وضم الفريق، اللواء مدحت فارس مدير البحث الجنائي والعميد طارق حمزة رئيس قطاع مباحث الغرب، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم الأهرام.

وقال المتهم في اعترافاته، "كانت الساعة تجاوزت الثالثة عصرا، وحضرت شقيقتي وزوجها إلى منزل والدتي "مسرح الجريمة"، لتناول الغداء بصحبتنا.

وأضاف: "جلسنا سويا فى حضور أمي وشقيقي وشقيقتي الصغرى وزوجها، وأثناء وجودنا بالصالون، حدثت مشادة كلامية بين أخي وأختي تدخلت للفض بينهما، فوجئت بشقيقي يتعدى عليّ بالضرب ويحاول إهانتي، وتبادلنا الضرب، فدخلت إلى المطبخ، وأحضرت السكين وقتلته دون وعي".

وتابع المتهم: "سمعت صرخات أمي، وحاولت أخذ السكين مني، فقمت بنحرها من رقبتها، ثم طعنت زوج شقيقتي في ظهره عندما حاول الإمساك بي، وكان يردد أنت مجنون قتلت أمك وأخوك".

وأنهي المتهم اعترافاته: "والله مكانش قصدي أقتلهم".

وكشفت التحريات والتحقيقات صحة رواية المتهم، بعدما استمعت إلى أقوال شهود العيان "شقيقة المتهم وزوج شقيقته المصاب"، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة لتشريحهم، وإعداد تقرير طبي عنهم، وتم اصطحاب المتهم إلى سرايا النيابة، لبدء التحقيق معه في الواقعة، التي طلبت التحريات حول الجريمة، واستدعاء شهود الإثبات.

ودلت التحريات، أن وراء الجريمة شقيق الأول، وأنه شرع في قتل زوج أخته، وأن الجريمة بسبب خلافات عائلية، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.

شاهد عيان لـ"الوطن": القاتل كان جاي من يومين من مصحة وكان مربوط

وقال شاهد عيان لـ"الوطن": "في حدود الساعة 6.30 كنت معدي في شارع الجيش، ولقينا واحدة طالعة من العمارة بتستغيث أخويا بيقتل أمي، وماسك السكينة وبيقتل أي حد بيقابله، وطلعنا والعمال اللي كانوا موجودين في المطعم طلعوا على فوق، ولقينا واحدة فوق وقولنا فين اللي بيقتل قالوا لنا في الأوضة، وواحد جاب كرسي عشان يسيطر عليه، ولما فتحنا الباب لقينا والدته وأخوه على الأرض، وهو بالسكينة بيطعن فيهم وهما نايمين على الأرض، والمنظر كان مفزع جدا، وهو أول ما شافنا رمى السكينة وقعد على السرير، وقفلنا عليه الباب وحبسناه وكان جوز اخته واخد كذا طعنة بس من ضهره، وواحدة في دراعه".

وأضاف: "اتصلنا بالإسعاف عشان تلحق اللي كانوا فوق، مع إن المنظر كان صعب جدا إن حد يلحقهم، والإسعاف جت قبل الشرطة حاولوا يلحقوهم ونزلوا لوحدهم، وعرفنا إنهم ماتوا، وبعدين جت الشرطة والمباحث وشافوا جوز أخته، وحاولوا يفهموا الموضوع وطلعوا جابوا القاتل من فوق ونزل معاهم بشكل عادي".

وتابع شاهد العيان: "عرفت إنه كان في مصحة نفسية وجه من يومين وكان مربوط وهو مش إنسان طبيعي، وبعد كده أخدوه حطوه في عربية الشرطة، وجوز أخته أخدوه لمستشفى الهرم لعلاجه؛ لأنه كان محتاج جراحة".

وعن حالة المتهم عند القبض عليه، قال شاهد العيان: "ركب العربية وكان بيشرب سيجارة ومكانش في دماغه خالص، وباين إنه مش طبيعي واللي أعرفه إنه جه من يومين مربوط من مصحة نفسية، والله أعلم كان مدمن مخدرات أو غيره معرفش، والتفاصيل دي مقدرش أحكي فيها".