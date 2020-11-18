خريطة انقطاع التيار الكهربائي بالجيزة اليوم للصيانة

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، الامر الذي يستدعي قطع التيار الكهربائي اليوم في عدد من أحياء ومراكز الجيزة خلال أعمال الصيانه المطلوبه لغرف المحولات وخطوط الشبكات بتلك المناطق، لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر، تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

المناطق المتاثره بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة:

- خلف مساكن أبو النمرس.

- شارع أولاد يوسف.

- شارع جامع الرسالة.

- شارع الكنيسة.

- شارع مساكن أبو النمرس.

- ترسا.

- أبو النمرس.

- شارع الشلايش وشارع ترسا بعزبة مدكور.

- شارع مسجد الحمد.

- شارع طريق عزبة مدكور.

- شارع امتداد الشلايش.

- شارع المدرسه العمومي.

- شارع طريق أبو النمرس المنيب.

- شارع أحمد الميكانيكي بترسا أبو النمرس.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم (1)

- منطقة العمرانية الغربية.

- شوارع الشاعر وجمال نظير وكمال هويدي وخاتم المرسلين.

- عمارة 55 خفرع وبنزينه الريان شارع خاتم المرسلين، وشارع كمال عبد الحافظ.

- عمارات خليفة.

- شارع جمال الدين.

- شارع أبو ربيع.

- شارع شكري حنين.

المناطق المتاثره بالإدارة العامة شبكات الجيزة (1)

- منطقه الجفارة بالواحات البحرية.

- شارع ناهيا العمومي برك الخيام.

- شارع زكي الحاوي ناهيا.

- مزارع برقاش.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر (2)

- من قطعه 199 إلى 206 حدائق أكتوبر.

- قطعة 82 وقطعة 189 وقطعة 188 وقطعة 193 وقطعة 192 وقطعة 94 وقطعة 191 وقطعة 194.

- تاون هاوس من 100 إلى 110 ومن عمارة 109 إلى 112 ومن 102 إلى 107 ومن 129 إلى 135 ومن 87 إلى 98 ومن 44 إلى 149.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر (1)

- مجاوره 13 غرب سوميد (د).

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة

- هندسات العياط الصف وأطفيح برويش عزبة العبسي بيدف بعزبه علي بك بالعياط.

- منطقه الأمير، وعزبه علي بك، والمنطقة الشرقية بالعامرية بالعياط.

- عزبه أبو رشيد بالبليدة بالعياط.

- صول من الجهة الشرقية البحرية، ومنطقه أبو عبيد بالقبابات، ومنطقة أبو غريب بالقبابات، ومدخل الكداية بأطفيح.

- قريه المنيا وعرب أبو ساعد بالصف.

- منطقة مصانع فوق اسكر بالصف.

- شارع الكرنك ومنطقه التأمينات بالصف.

- منطقة الشيخ سلامة وشارع الغاز بالصف.

- منطقه البوسطة اسكر بالصف.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشركات الشيخ زايد

- المحور المركزي.

- الحي الثاني جامعه القاهرة (مخصص).

المناطق المتأثرة بالإداره العامة شبكات بولاق الدكرور

- منطقه مدينة هيئة التدريس عمارة 11، وعمارة 13، ومدرسة التحرير.

- عماره 7، وعمارة 9.

- مدرسه طه حسين، وعمارات نقابة العاملين بالجامعة، ومدرسه محمد فاروق وهدان.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل

- شارع التل، وشارع عشرة، وشارع محمد دبوس.

- شارع داير الناحية من شارع المطار.

- محطة الصرف الصحي من التل.