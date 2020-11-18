تبدأ من 410 ألف جنيه.. أسعار وحدات أرض مطار إمبابة

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخططًا جديدًا لأكثر من 60 فدانًا بمنطقة أرض مطار إمبابة، يتضمن عددًا من المشروعات الخدمية، حيث تضم المنطقة حديقة و3 آلاف وحدة كاملة التشطيب.

وبدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي، يوم الاثنين الماضي، الموافق 16 نوفمبر الجاري، في طرح المرحلة الأولى من شقق منطقة أرض مطار إمبابة.

ويصل عدد الوحدات المطروحة للحجز لـ820 شقة بمساحات تبدأ من 83 مترًا حتى 100 متر.

ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى "on line"، من خلال موقع الحجز (www.hdb-reservation.com)، بحسب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد.

سعر المتر فى وحدات منطقة أرض مطار إمبابة:

يصل سعر المتر المسطح بشقق منطقة أرض مطار إمبابة إلى 5000 جنيه.

وبذلك تتجاوز أسعار الوحدات المطروحة بالمنطقة الـ450 ألف جنيه.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى:

1- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً، وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

11- يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.