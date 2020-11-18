حالة المرور في القاهرة الكبرى: سيولة عالية

استعرض مينا مكرم مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر التلفزيون المصري، حالة المرور في القاهرة الكبرى، وذلك أثناء جولة له بشوارع العاصمة.

وقال مينا مكرم، إن محور 26 يوليو يشهد سيولة ملحوظة في الحركة المرورية باتجاه السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن اتجاه ميدان لبنان يشهد سيولة عالية بسبب الاصلاحات التي تحدث فيه.

ولفت مينا مكرم أن الكثافة متوسطة في ميدان لبنان وطلعة الطريق الدائري وبعدها تعود السيولة مرة أخرى لكوبري 15 مايو.

وأكد مذيع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هناك سيولة مرورية بطريق المحور ولا يعاني من التكدس والزحام في الساعات الأولى من الصباح.