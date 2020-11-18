"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن مشروع رفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس الأول، عن المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس لمختلف المراحل التعليمية في جميع المحافظات للعام الدراسي الحالي 2020-2021.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس كالتالي:

- ما الهدف من مشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن العديد من أهداف المشروع، ومن أهمها تنمية الصفات البدنية لكافة الطلاب، مع اكتساب المهارات الحركية الأساسية، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف يخدم كلا من الطالب والمجتمع، بالإضافة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل الدراسية، وأهمية اكتساب المعلومات والمعارف الرياضية.

- ما مراحل المشروع؟

ينقسم مشروع "رفع اللياقة البدنية" إلى 4 مراحل تبدأ بالمرحلة الأولى "الأون لاين" وهي اشتراك الطلاب في المشروع من خلال موقع وزارة التربية والتعليم EMis.gov.eg، وتسجيل الطلاب فيديو لممارسة التمرينات وإرسال الفيديو لموقع الوزارة.

والمرحلة الثانية يتم من خلالها تنفيذ المشروع في جميع مدارس محافظات الجمهورية، واختيار العناصر الأفضل في مختلف المراحل التعليمية، ومرو لجان على المحافظات من أجل متابعة سير المشروع.

أما المرحلة الثالثة يتم خلالها تشكيل منتخب من كل مديرية تعليمية يضم أوائل الطلاب من أجل المشاركة في نهائيات المشروع، وبدء التصفيات النهائية في المدينة الشبابية في أبي قير بمحافظة الإسكندرية، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فستكون حفل الختام وتوزيع الجوائز القيمة على الفائزين.

- متى سيبدأ وينتهي مشروع رفع اللياقة البدنية؟

وفقًا للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في مطلع شهر ديسمبر المقبل، وتستمر المرحلة الأولى التي يسجل فيها الطلاب مشاركتهم في المشروع لمدة أسبوعين، وتنتهي المرحلة الأخيرة مع نهاية شهر مارس أو بداية إبريل 2021.

- كيف يُمكن للطلاب المشاركة في المشروع؟

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم "EMis.gov.eg"، يشترك الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى إرسال الفيديو الذي يتضمن ممارسة الطالب للتمارين على نفس الموقع، ويمكن تصوير التمرينات في أي مكان سواء المنزل أو المدرسة أو النادي.

- وما الاختبارات التي سيقوم بها الطلاب في المراحل المختلفة؟

وفقًا للإدارة المركزية للشئون الطلابية، فإن اختبارات المرحلة الابتدائية للبنين والبنات، هي 7 اختبارات، أولا اختبار العدو 10 أمتار، وثانيًا اختبار لف الجذع يمينا ويسارا حول المحور الرأسي، وثالثًا اختبار الدوائر الرقمية، ورابعًا رمي كرة وزنها 1 كيلوجرام لأبعد مسافة، وخامسًا الوثب لأعلى والدوران حول المحور الرأسي، وسادسًا اختبار تمرير كرة التنس باليد على حائط لمسافة 3 أمتار، وأخيرا الاختبار السابع هو الانبطاح المائل.

وهناك 6 اختبارات لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية من البنات وهي اختبار "وقوف" ثبات الوسط مع ثني الركبتين بالكامل، وثانيًا اختبار ثني الجذع للأمام من وضع الوقوف، والثالث هو اختبار الوثب العريض من وضع الثبات، ورابعًا اختبار الانبطاح المائل العالي، والخامس هو الوثب لأعلى والدوران حول المحور الرأسي، والاختبار السادس والأخير الجري ومشي مسافة 400 متر.

أما فيما يخص البنين من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، 5 اختبارات، أولها اختبار الجري في المكان لمدة زمنية قدرها 15 ثانية، وثانيًا اختبار الجلوس من الرقود في مدة زمنية 30 ثانية، والاختبار الثالث هو "انبطاح مائل عميق" مع ثني الذراعين دون زمن، ورابعًا العدو مسافة 50 مترا، والاختبار الخامس والأخير هو الجري والمشي مسافة 600 متر.

- هل هناك تخوف على الطلاب من كورونا أثناء التمرينات والاختبارات؟

قالت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق أو الخوف بشأن فيروس كورونا ومشاركة الطلاب في المشروع، وأن المشروع يحافظ بشكل أكبر على صحة الطلاب من خلال ممارسة الرياضة، وأضافت في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن مشاركة الطالب في المشروع تتم من خلال ممارسة التمرينات بمفرده في أي مكان وإرسالها إلى موقع الوزارة، وإنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في المراحل التالية.

- متى سيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم؟

سيتم الإعلان عن الفائزين في المشروع من خلال حفل كبير في نهاية شهر مارس أو بداية شهر إبريل من عام 2021، وتقديم الجوائز القيمة للطلاب الفائزين.