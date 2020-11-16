طارق شوقي: التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب دون أن تضاف للمجموع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه طبقاً لقرار وزاري أصبحت التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب، ولكنها لن تضاف إلى المجموع.

وأضاف "شوقي"، في المؤتمر الصحفي الذي أعلن من خلاله بدء تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، أنَّ التعليم في مصر خلال الفترة الحالية يشهد نقلة كبيرة فارقة، ومنها تطوير في عدد من المناهج الدراسية للمراحل المختلفة من ضمنها مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي.

شوقي: الاهتمام باللياقة البدنية والصحية أصبح ضرورة

وأشار "شوقي" إلى أنَّ الاهتمام باللياقة البدنية والصحية أصبح ضرورة تراها الدولة من أجل رعاية مستقبل أبنائها، مبينًا أنَّ الوزارة تهتم بشكل كبير بالطلاب من جميع الجوانب، سواء الصحية أو النفسية او الاجتماعية، وأنَّ أهداف المشروع القومي تضمّنت رفع معدل الكفاءة البدنية والصحية للطلاب، إضافة إلى ممارسة ممتعة وجادة لحصص التربية الرياضية.

وتابع وزير التعليم، أنَّ نشر كل من الثقافة الرياضية والصحية ينعكس بشكل إيجابي على نمو الطلاب وشؤون حياتهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم من خلال مؤتمر صحفي عن المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بجميع المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، وحضر المؤتمر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، مع الدكتور أحمد الضاهر، نائب وزير التعليم للتطوير وتكنولوجيا المعلومات.

وأكّد وزير التربية والتعليم، أنذَ الوزارة تهتم بأبنائها الطلاب في جميع الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، إضافة إلى الجوانب المعرفية والعلمية، لذا فقد تضمّنت أهداف المشروع رفع معدلات الكفاءة البدنية والصحية والثقافية لأبنائنا الطلاب وضمان ممارسة جادة وممتعة ومشوقة لحصص التربية الرياضية بالمدارس، ونشر الثقافة الرياضية والصحية، بما ينعكس إيجابيًا على نمو الطلاب وشؤون حياتهم.