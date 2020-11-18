مؤتمرات للمستقلين بأسيوط و"مستقبل وطن" يضع قواعد المتابعة

كثف المرشحون الذين يخوضون جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط، من حملات الدعاية الانتخابية، قبل الدخول في فترة الصمت الانتخابي، سواء بعقد المؤتمرات المباشرة مع الأهالي، لنيل ثقة العائلات الكبرى والشباب كل في نطاق دائرته، أو من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الدائرة الرابعة، وتضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، نظم المرشح المستقل علاء خير الله، المتحالف مع "مستقبل وطن"، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بميدان "الفرغل" بمدينة أبوتيج، بحضور المرشح الفائز النائب أحمد الشناوي، وأمين حزب مستقبل وطن بأبوتيج، وحث الناخبين على الخروج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة.

وأعرب "خير الله"، خلال كلمته للجماهير، عن سعادته لشعبيته التي ظهرت من خلال حب وتصويت الناخبين له في الجولة الأولى، مقدماً الشكر للجميع لمظاهر الحب والتأييد له، مؤكداً أنه خادم لكل أبناء دائرته بأبوتيج وصدفا والغنايم.

ووجه الدعوة إلى جميع من له حق التصويت إلى النزول إلى صناديق الانتخاب ودعمه ودعم مرشح مستقبل وطن المتحالف معه، الحسيني جلال، داعياً الجميع إلى خدمة الصالح العام.

وفى سياق آخر، نظم تحالف المستقلين بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز الفتح وتضم ابنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة، لقاءً بمدينة أبنوب، استضافة المرشح مصطفى عنتر موسى، بدوار المرحوم الحاج على موسى، عضو مجلس الشعب الأسبق، لدعم مرشحي تحالف المستقلين، وهم طارق على موسى، ومصطفى عنتر موسى، وأحمد محمد حسن.

وشهد المؤتمر حضور حشد كبير من أهالي الدائرة بكافة المراكز والقرى التابعة للدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط، وبحضور العديد من الشخصيات العامة الداعمة للمرشحين المستقلين، ومنهم السياسى الكبير الدكتور أحمد ياسين نصار، والصحفية ثناء القص، والمرشح الخاسر في الجولة الأولى، محمود جمال عبد الناصر.

ومن جانب آخر، عقدت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب "مستقبل وطن" اجتماعا لوضع قواعد الاتصال بجولة الاعادة، تضمن الاجتماع شرح ومناقشة عملية الاتصال السياسي، ومتابعة العملية الانتخابية لجولة الإعادة، ومتابعة نسب التصويت على مدار الساعة طوال يومي الانتخابات، وحل المعوقات وبعض المشاكل الفنية أثناء سير عملية الاقتراع، ودعم وتأييد مرشحي الحزب.

وتجرى جولة الإعادة فى محافظة أسيوط فى الدوائر الأربعة التى يتنافس فيها 24 مرشحاً على 12 مقعد، ففى الدائرة الأولى، وتضم مركز ومدينة أسيوط، يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد، كما تُجرى جولة الإعادة بين 8 مرشحين بالدائرة الثانية، ومقرها مركز القوصية، ومخصص لها 4 مقاعد.

وتُجرى جولة الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز الفتح، مخصص لها 3 مقاعد، فيما تُجرى جولة الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتيج، مخصص لها مقعدان.