مدرس يقتل "حماه" لخلافات النسب والمصاهرة بسوهاج

تعدى مدرس بالضرب على والد زوجته "حماه"، مما نتج عنه إصابته بكسر في قاع الجمجمة، وتم نقله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، ولكنه توفى بعد قليل من وصوله، وتبين ان سبب الواقعة خلافات المصاهرة بينهما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "صلاح أ. ع."، 75 سنة، بالمعاش، يقيم بدائرة المركز، مصاباً بكسر في قاع الجمجمة، وتوفى عقب وصوله.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال نجل المجني عليه "محمد صلاح"، 37 سنة، سائق، يقيم بذات الناحية، اتهم زوج شقيقته المدعو "ضاحي م. أ."، 49 سنة، مدرس، بالتعدي على والده بالضرب، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات المصاهرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.