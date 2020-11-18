 ألمانيا تسجل 17 ألفا و561 إصابة و305 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 17 ألفًا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 833 ألفًا و307 حالات.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 305 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 13 ألفًا و119 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي 546 ألفًا و500 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 273 ألفا و688 حالة نشطة في البلاد.