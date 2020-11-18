رئيس هيئة ميناء دمياط يناقش المشروعات الجارية في اجتماع مع القيادات

عقد اللواء بحري أركان حرب، وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إجتماعه الدورى بالعاملين، تناول مناقشة عدد من المشروعات الجارية والمستقبلية بالميناء وسط اتخاذ الإجراءات الإحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

حضر الإجتماع نواب رئيس مجلس الإدارة و قيادات الهيئة وعدد من العاملين يمثلون الإدارات المختلفة، وبدأ الإجتماع بعرض فيلم تسجيلى من إعداد المركز الإعلامى للهيئة تناول آخر الأحداث والإنجازات خلال الفترة الأخيرة .

ثم استعرض رئيس مجلس الإدارة آخر المستجدات بالميناء وأهمها حصول الميناء علي جائزة أفضل ميناء مصري في مجال التحول الرقمي ضمن الإحتفال باليوم البحري العالمي، كما تطرق إلي عدد من المشروعات الجارية و المستقبلية بالميناء.

كما تناول الاجتماع جهود هيئة الميناء للحفاظ علي أعماق الممر الملاحي و حوض الدوران 16 مترا رغم الإطماء الناتج عن النوات البحرية التي يتعرض لها الميناء للحفاظ علي صلاحيته لإستقبال السفن العملاقة من الجيل الرابع.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهد المبذول في صيانة المعدات بالجهود الذاتية والصيانات المستمرة لهامات أرصفة الميناء وتطوير برج الإرشاد و تزويده بأجهزة الملاحة و الرصد، والتوسع في إقامة محطات الخلايا الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية الميناء للتحول إلي الميناء الأخضر والتطبيق الصارم للضوابط والإجراءات الإحترازية أثناء تأمين شحن وتفريغ سفن نترات الأمونيوم بالميناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأيضا نجاح الهيئة في نقل القمح عبر المحطة النهرية بالميناء، وما له من مزايا للحفاظ علي الطرق البرية.

و أضاف أن الفترة القادمة ستشهد التنسيق مع عدد من الخطوط الملاحية الكبرى لزيادة أعمالها عبر الميناء، كما تناول جهود هيئة الميناء في مجال الرعاية الإجتماعية للعاملين، و شدد علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا مع توفير كافة الإحتياجات من مهمات الوقاية و أدوات التعقيم لجميع العاملين بالهيئة .

وفي نهاية الإجتماع وجّه رئيس الهيئة الشكر لنواب رئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد و العمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم للميناء.