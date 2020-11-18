غلق 3 مقاهي بالإسكندرية قدمت الشيشة والطاولة

أغلقت محافظة الإسكندرية 3 مقاهي بحي الجمرك والمنتزه ثان، لمخالفتها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتقديمها الشيشة والطاولة.

جاء ذلك في إطار حملة مكبرة على المقاهي والمطاعم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، إن الحملة أسفرت عن غلق مقهيين بشارع قصر رأس التين، لمخالفتهما قرارات مجلس الوزراء حول مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف رئيس حي الجمرك، في تصريح صحفي، أنه جرى التحفظ على ألعاب "الدومينو" و"الطاولة"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما أغلق حي المنتزه ثان مقهى بمنطقة طوسون، لتقديمه شيشة لرواده بما يخالف قرار مجلس الوزراء بحظر تداول الشيشة.

ووجه اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، بتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم، لفرض الانضباط وردع المخالفين، لمنع تكرار المخالفات.

ووفق إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، بشأن أكثر المناطق إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الإسكندرية، تصدر حي المنتزه الإصابات بأكثر من 3 آلاف إصابة على مستوى الجمهورية.

وجاء في المركز الثاني حي شرق بأكثر من ألفين حالة، وحي وسط الإسكندرية في المرتبة الثالثة بأكثر من ألف إصابة، ثم العجمي بألف حالة إصابة، وحي غرب بأقل من ألف إصابة، والمنشية بأكثر من 500 إصابة، وأخيرا حي الجمرك ومدينة برج العرب بأقل من 500 إصابة، لكل منهما.