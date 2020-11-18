مشاجرة بالشوم بين أبناء عمومة للخلاف على الميراث بجرجا

أصيب ستة أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فى مشاجرة نشبت بالشوم والعصى بين أبناء عمومة، بسبب الخلاف على قطعة أرض بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وتدخلت القوات الأمنية لفض الاشتباكات، وألقت القبض على طرفى المشاجرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بالشوم بين أبناء عمومة ووقوع مصابين بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل مأموروضباط القسم لموقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين محمد. ع. ح، 65 عاما، بالمعاش، ونجله عبد الموجود. م. ع، 39 عاما، محاسب، ومنتصر.م. ع، 47 عاما، عامل، وجميعهم طرف أول المشاجرة، ومصابون بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

والطرف الثاني للمشاجرة (يوسف. ح. ى، 55 عاما، مشرف زراعي، وأحمد. ي. ح. ي، 31 عاما، حاصل علي ليسانس لغة عربية، ومحمود. ي. ح. ى، 30 عاما، حاصل علي دبلوم تجارة، ومصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المذكورة، بسبب خلاف علي قطعة أرض بالميراث.

تم تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت محافظة سوهاج قد شهدت اليوم عددا من المشاجرات الأسرية، كان آخرها تعدي مدرس بالضرب على والد زوجته، مما نتج عنه كسر بقاع الجمجمة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي عقب وصوله، وتبين أن سبب الواقعة خلافات المصاهرة بينهما.