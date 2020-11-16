بسبب خلاف على قطعة أرض.. إصابة 5 سيدات في مشاجرة بإسنا جنوب الأقصر

أصيبت 5 سيدات، اليوم، فى مشاجرة بقرية "النمسا" التابعة لمركز ومدينة أسنا جنوب محافظة الأقصر، بسبب خلاف على قطعة أرض، وجرى نقل المصابات لمستشفى اسنا التخصصي للعلاج.

تلقى اللواء عصام يسن، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة اسنا، بوقوع مشاجرة بقرية النمسا نتج عنها بإصابة "ن.خ.ع" 49 عاماً، و "ز.ن.خ" 17 عاماً، و "أ.ن.خ" 26 عاماً، و " خ.أ." 22 عاماً، طرف أول و"م.أ.ك" 22 عاماً، و "ع.ر.ج" 53 عاماً، طرف ثاني، وتم نقل جميع الحالات المصابة لمستشفى أسنا التخصصي.

وتبين من التحريات الأولية إصابة السيدات في مشاجرة عائلية بسبب الخلاف على قطعة أرض، وتم تحرير محضرا بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.