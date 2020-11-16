رئيس التحرير

محمود مسلم

بسبب خلاف على قطعة أرض.. إصابة 5 سيدات في مشاجرة بإسنا جنوب الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
10:16 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020
اسعاف ارشيف

اسعاف ارشيف

 أصيبت 5 سيدات، اليوم، فى مشاجرة بقرية "النمسا" التابعة لمركز ومدينة أسنا جنوب محافظة الأقصر، بسبب خلاف على قطعة أرض، وجرى نقل المصابات لمستشفى اسنا التخصصي للعلاج.

تلقى اللواء عصام يسن، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة اسنا، بوقوع مشاجرة بقرية النمسا نتج عنها بإصابة "ن.خ.ع" 49 عاماً، و "ز.ن.خ" 17 عاماً، و "أ.ن.خ" 26 عاماً، و " خ.أ." 22 عاماً، طرف أول و"م.أ.ك" 22 عاماً، و "ع.ر.ج" 53 عاماً، طرف ثاني، وتم نقل جميع الحالات المصابة لمستشفى أسنا التخصصي.

وتبين من التحريات الأولية إصابة السيدات في مشاجرة عائلية بسبب الخلاف على قطعة أرض، وتم تحرير محضرا بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

مقتل مزارع وإصابة شقيقه في مشاجرة بملوي بسبب تسرب مياه لأرض خالهما

قتيل ومصاب في مشاجرة بالمنيا

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة

أمن القليوبية ينفي مشاجرة بيجام.. 5 أطلقوا النار احتفالاً بخروج متهم

حريق بمنزل بطوخ بسبب مشاجرة بين الأبناء.. والحماية المدنية تسيطر عليه

مصرع عامل وإصابة مزارع في مشاجرة بسبب أرض زراعية بكفر شكر