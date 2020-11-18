لجنة تفتيش تفاجئ سائقي الأجرة لمراجعة خطوط السير بسفاجا

ترأست هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، لجنة للتفتيش المفاجئ على "المواقف" لمتابعة خطوط السير، والتفتيش على الكارتة والتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقالت رئيس المدينة في تصريح لها، اليوم، إن اللجنة تجري بشكل دورى التفتيش لضبط المخالفين ومحاسبتهم وخاصة الذين يخالفون خطوط السير، مؤكدة التنبيه على سائقي سيارات السرفيس والتاكسي داخل المدينة بالالتزام بخطوط السير، وتوعدت بتطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة لمخالفة خطوط السير، خاصة بخطوط المناطق الجديدة مثل "منطقة عمارات العراشي وحي الهدي".

وأضاف عبد الحميد رضوان، سكرتير المدينة، أن "المغربي" كلفت بتشكيل لجنة لمتابعة المواقف برئاستها، مؤكدا أن اللجنة تمكنت من تحصيل الكارتة المتأخرة من السيارات التى لم تقم بدفع الكارتة الشهرية، مشيرا إلى استمرار الحملات المختلفة التي من شأنها إعادة الإنضباط للشارع.

وفي ذات السياق أطلقت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة "المغربي" حملة لتطهير المنازل المهجورة والمُستغلة في إلقاء القمامة داخل شوارع منطقة سفاجا البلد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بضرورة تكثيف جهود رفع كفاءة منظومة النظافة.

وأوضح عبد الحميد رضوان، سكرتير المدينة، أن إدارة منظومة النظافة نفذت حملة مكبرة لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية بالمدينة، مضيفا أنه تم رفع كافة المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع بتلك الأماكن، ونقلها إلى المقلب المخصص لها، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من وجود منزل مهجور بشارع السنترال وبداخله تراكمات قمامة، وتم التوجه إلى المنزل محل الشكوى ورفع التراكمات وغلق المنزل والاستعلام عن المالك.