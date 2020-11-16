توقف الحركة جزئياً على دائري سفاجا بسبب انقلاب شحنة رمال

تمكنت أجهزة مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هدى المغربي، رئيس المدينة، اليوم الاثنين، من رفع آثار انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالرمال أعلى الطريق الدائري، وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطاراً بانقلاب سيارة نقل محمّلة بالرمال، أعلى الطريق الدائري بمدينة سفاجا، حيث كانت قادمة من أسوان في طريقها إلى الغردقة، مما أسفر عن توقف الحركة المرورية على الطريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وعلى الفور توجهت أجهزة مدينة سفاجا إلى موقع الحادث، لمتابعة رفع الحمولة، وتسيير حركة المرور، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، كما انتقل عبدالحميد رضوان، سكرتير المدينة، برفقة إدارة المتابعة الميدانية إلى الطريق الدائري، لمتابعة تداعيات حادث انقلاب سيارة نقل من الحجم الكبير، محملة برمال.

وتمكنت معدات مجلس المدينة من رفع كمية الرمال، وإزالة الآثار الناتجة عن الحادث، من قبل رجال الإدارة العامة للمرور، والوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق إلى طبيعتها.

وأكد مصدر مسئول أن المعاينة الأولية أثبتت أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، مما أدى إلى انقلابها، دون وقوع خسائر في الأرواح أو أي إصابات بشرية، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، تفقد سكرتير مدينة سفاجا عدداً من المنشآت التي تقدم خدماتها للمواطنين، ومنها مكتب البريد، ومستشفى سفاجا المركزي، للتأكيد على تطبيق المعايير والاشتراطات المعمول بها، ووجه "رضوان" بضرورة تنفيذ قرارات وزير التنمية المحلية بكل حزم، وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات.

وشدد على أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة، من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية، أو التليفون أو أى وسيلة أخرى، وطالب بضرورة قصر الوجود داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار تسلم الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة، من خلال مندوب تسليم الطلبات، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة.