محافظ الإسكندرية يوزع 200 حقيبة مدرسية على المرضى بمستشفى الطلبة

وزع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، 200 حقيبة مدرسية على الأطفال المرضى بمستشفى الطلبة للتأمين الصحي، تبرعت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال تفقده المستشفى، اليوم الأربعاء، لمتابعة الخدمات الطبية والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة للمرضي من طلبة المدارس، ووجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني علي مساهمتهم في تقديم الدعم المعنوي والمادي للأطفال المرضي، وتفقد المحافظ خلال الجولة كافة أقسام المستشفي، واستفسرت من أسر اﻷطفال المرضى عن مستوى تقديم الخدمات وحسن المعاملة، وتقديم أوجه الرعايا لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عناني إسماعيل، مدير هيئة التأمين الصحي قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا، والدكتور أيمن كامل، مدير مستشفي الطلبة سبورتنج.

من جهة أخرى، عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعا عاجلا، اليوم، برؤساء الأحياء، لمناقشة مشاكل الشارع السكندري وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا "كوفيد 19" ، ومشكلات القمامة وتقنين الأراضي، بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة .

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد 19" ، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامات، فضلا عن تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور .

وناقش محافظ الإسكندرية ملف منظومة تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية للأراضي، مشددا على المسئولين عن هذا الملف بتسهيل تقديم طلبات التصالح وتقنين الوضع، كما شدد على المتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية.