بعد إقرار لائحته.. تعرف على اختصاص اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أقرت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، نهائيا في اجتماعها أمس، تشكيل اللجان النوعية وعددها 14 لجنة نوعية، لتتماشى في أعمالها مع اللجان البرلمانية بمجلس النواب.

وجاءت هذه اللجان كالتالي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة، لجنة الزراعة والري، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة السياحة والثقافة والإعلام، لجنة الشئون الدينية.

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته، ووفقا لمشروع اللائحة الجديد، تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها، ويتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة، وألزمت اللائحة الأعضاء فى الاشتراك في إحدى لجان المجلس.

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنتخب كلُّ لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس. وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية.

ويُعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة، ويرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

وحددت اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ اختصاصات كل لجنة نوعية كالتالي:

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تختص بالاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وتطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، وشئون اللائحة الداخلية، والتشريعات المكملة للدستور، والتشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وشئون العضوية، والحصانة البرلمانية، وأحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار

وتختص بمناقشة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية، والسياسة الاقتصادية، ومسائل النقد والائتمان والادخار، وسياسة الأجور والأسعار، والتأمين والقروض، وشئون التجارة الداخلية، والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي، وشئون التجارة الخارجية، والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة، وموازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.

لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية

تختص بما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ودراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي، وشئون المصريين المقيمين في الخارج.

لجنة الدفاع والأمن القومي

تختص شئون الأمن القومي، وأمن الدولة الخارجي، وشئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وشئون القوات المسلحة، والدفاع المدني والدفاع الشعبي، والطوارئ، ومكافحة الإرهاب، والتشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة، وما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.

لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة

تختص بالخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها، والجوانب المتعلقة بالصناعة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي، ووسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف، ورفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة، والعلاقات الصناعية، والتشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة، والجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها، والمشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي، والتشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

تختص بالسياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها، واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء، والجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها، وكل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغيير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة، والمحميات الطبيعية والمحافظة عليها، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة، والعمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية، والتشريعات العمالية، والتشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية، والتشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية، وتنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات، والجمعيات التعاونية الحرفية.

لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية

تختص بالطيران المدني والنقل الجوي والنقل البري، والنقل البحري والنهري، وقناة السويس والموانئ والطرق والكباري والتشريعات الخاصة بالطيران المدني والنقل والتعمير الحضري والريفي والإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني والمرافق العامة ومواد البناء والتخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة والتنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات والتشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير والإدارة المحلية والمجالس المحلية وتشريعات الإدارة المحلية.

لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تختص بالتعليم بجميع أنواعه ومراحله. شئون البحث العلمي. تطوير التعليم الجامعي وتشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي. المجامع العلمية واللغوية والسياسة التعليمية وجودة التعليم وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية والجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية ومحو الأمية وتعليم الكبار والتشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية والبريد وأمن الفضاء المعلوماتي والتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لجنة الشباب والرياضة

تختص برعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية والأندية ومراكز الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والمسابقات والبعثات الرياضية.

لجنة الصحة

تختص بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية. التأمين الصحي الشامل. التثقيف الصحي والإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض ودور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم. الصحة النفسية والرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا ومكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد والرعاية الصحية للمسنين والحجر الصحي والقومسيونات الطبية والتشريعات الصحية وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

لجنة الزراعة والري

تختص بالإنتاج الزراعي والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي وحماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها ونهر النيل والري والصرف والنهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والأمن الغذائي والثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي والثروة السمكية وتنميتها والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي:

تختص بالحقوق والحريات والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة والدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي ورعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً وحمايتهم وتنظيم الأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة)، وأعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم والتشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

لجنة السياحة والثقافة والإعلام

وتختص بالسياحة الآثار والمناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية والخدمات الثقافية. الملكية الفكرية والفنون والآداب وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز والإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وشئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

لجنة الشئون الدينية

وتختص بالشئون الدينية وشئون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة والأوقاف بجميع أنواعها والتعليم الأزهري والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.