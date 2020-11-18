محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تطوير "منظومة تراخيص البناء"

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم، للوقوف على مستجدات مقترح تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة الخاصة بمراجعة تراخيص البناء.

حضر الإجتماع المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد أسامة، ممثل مشروعات مجلس الوزارء، ورؤساء الأحياء، وأعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع، شرحا تفصيليا لكافة الجوانب الخاصة ببرنامج إصدار تراخيص البناء بشكل رقمي، وكذلك عرض التجربة الرائدة لمحافظة بورسعيد حيث تم استعراض مقترح المحافظة لتطوير منظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات المقرر اتباعها فى البرنامج الجديد لإصدار تراخيص البناء، بما فى ذلك كيفية التواصل بين المحافظة والأحياء والحماية المدنية لاستكمال كافة الإجراءات، ومناقشة المدة الزمنية المقررة لاستخراج التراخيص فى المنظومة الجديدة المميكنة.

وأكد محافظ بورسعيد أن النظام الجديد يتيح إتمام كافة الإجراءات بشكل رقمي ضمن خطة المحافظة لإنهاء كافة المعاملات الورقية فى المؤسسات، لافتًا إلى أن تجربة التحول الرقمى الرائدة فى بورسعيد تعتبر نموذجا لكافة محافظات الجمهورية، وتحظى بمتابعة رئيس الوزراء، وأشاد "الغضبان" بجهود الأجهزة التنفيذية واللجنة المسئولة عن مراجعة تراخيص البناء.