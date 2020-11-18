يقيم في فيلا خاصة.. صلاح يجري المسحة الثالثة غدا ويستكمل العزل الطبي بالجونة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن فريق رصد من الطب الوقائي يتابع حالة اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى، أثناء إقامته بمنتجع الجونة، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت الصحة أن حالة صلاح مستقرة، ولا يعاني من أي أعراض، ومن المقرر أن يقوم فريق طبى بإجراء المسحة للنجم العالمى محمد صلاح فى مقر إقامته بأحد الفيلات بالجونة غدا الخميس.

من جانبه، صرح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن" أن المسحة الثالثة لمحمد صلاح طبقا للبرتوكول العلاجي بوزارة الصحة تكون بعد مرور أربعة أيام من المسحة الأخيرة له، وبالتالي يكون موعدها غدا الخميس.

وأكد وكيل الصحة أنه فى انتظار ورود تعليمات من الوزارة بشأن مواعيد المسحة المقررة له.

ويقيم محمد صلاح في فيلا خاصة بمنطقة الفيلات وسط منتجع الجونة لاستكمال فترة العزل الصحى، حيث فرض مسؤولو منتجع الجونة سرية تامة حول مكان إقامة اللاعب الدولي، بينما فرضت إدارة أمن الجونة سياج من التشديدات الأمنية على بوابات الدخول، التي شهدت إجراءات تفتيشية َوأمنية على أعلى مستوى.

ووصل اللاعب الدولي محمد صلاح إلى منتجع الجونة الأحد الماضي في سرية تامة، عبر سيارة ملاكي معقمة برفقة سائق، ويقيم بفيلا خاصة يملكها أحد رجال الأعمال من الأصدقاء المقربين لصلاح، تحت حراسة خاصة وفريق طبي لمتابعة حالته الصحية.

وأشار مصدر مقرب من صلاح، إلى أن سفر الأخير للجونة، جاء بناء على طلبه، بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحى والحصول على موافقتهم، مضيفا أنه فى حالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض عليه، والمسحة هى ما أثبت إيجابية إصابته بكورونا، حيث كان يعانى من إرهاق وتعب خفيف ولا يشعر بأي إعياء.

وعقب تأكد إصابته بفيروس كوفيد-19، غادر نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، معسكر منتخب مصر، الذي كان يستعد لمواجهة منتخب توجو بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021.