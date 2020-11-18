رسالة على الهاتف.. أحدث دعاية المرشحين بمطروح

فى أحدث دعاية انتخابية فى مطروح، أرسلت حملة أحد المرشحين عن حزب مستقبل وطن بدائرة مطروح، رسالة إلى جميع الناخبين على هواتفهم المحمولة، تدعو الناخبين للوقوف بجوار المرشح ودعمه بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وتشهد الدائرتان الانتخابيتان فى مطروح تحركات دعاية سريعة قبل تطبيق الصمت الانتخابى، الذى يعقبة التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات لعدد 14 محافظة من بينها مطروح.

ويخوض المرشحان جمال الشورى ويس محمد صالح وشهرته "أبو صالح"، جولة الإعادة بدائرة مطروح الأولى، ومقرها قسم شرطة مرسى مطروح، وتضم مراكز ومدن السلوم وسيدى برانى والنجيلة.

وتصدرت الدعاية الإلكترونية على السوشيال ميديا حملة المرشحيْن، على مدار اليوم، من خلال صور تصحبها جمل دعائية تتحدث عن برنامجه الانتخابى، وجمل دعائية مباشرة يدعو من خلالها الناخبين للتصويت لصالحه.

أما الجانب الثاني من الدعاية الانتخابية، فكان من خلال تنظيم مؤتمرات شعبية فى القرى والمدن مع القبائل والعائلات المختلفة المنتشرة، فى ربوع مطروح.

ويتنافس "الشورى" و"أبوصالح" فى جولة الإعادة بدائرة مطروح، بعد خروج 14 مرشحا من الجولة الأولى.

ويسعى حزب "مستقبل وطن" لحصد جميع المقاعد الفردية فى الدائرتين، الأولى والثانية، بعد أن حصد مقعدين فى القائمة، فاز بهما النائب حسن فتحى أبوقديرة، وسحر أحمد عيد، من الجولة الأولى فى القائمة الوطنية عن قطاع غرب الدلتا، التى تضم مطروح والبحيرة والإسكندرية.