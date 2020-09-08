إقبال كبير في الساعات الأخيرة على لجان إعادة "الشيوخ" بمطروح

شهدت اللجان الانتخابية بعدد من قرى محافظة مطروح إقبالا جماهيريا خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأول فى انتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة بالمحافظة.

وقال العمدة إدريس أبوالسويطية، عمدة قبيلة الجميعات بمطروح، في تصريح خاص لـ "الوطن"، إن أعدادا كبيرة خرجت اليوم، للمشاركة في التصويت في لجان منطقة القصر من قبائل الجميعات "عائلة السويطية"، وقبيلة العشيبات، ما تسبب في ازدحام بعض اللجان مثل لجنة المثانى التي شهدت طوابير ناخبين.

جدير بالذكر أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ تستمر على مدار يومي 8 و9 سبتمبر الجارى، بإجمالى 138 مركزا انتخابيا في مطروح و142 لجنة فرعية، بإجمالي عدد الناخبين 299,581 ألف ناخب على مستوى المحافظة.