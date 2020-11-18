محافظ الإسكندرية يكلف المرور بمنع سير "التوكتوك" بالشوارع الرئيسية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إدارة المرور بتكثيف حملات ضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة في كافة أحياء المحافظة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد دفع الغرامة المقررة، وتوقيع العقوبات الرادعة على أصحابها.

وتفقد المحافظ، اليوم الأربعاء، إحدى الحملات المرورية لضبط مركبات "التوكتوك" والمركبات المخالفة في منطقة سموحة، بنطاق حي شرق الإسكندرية، حيث شدد، خلال الجولة، على ضباط المرور بمنع سير "التوكتوك" نهائياً في الشوارع الرئيسية.

وأوضح "الشريف" أنه يمكن استثناء الشوارع الداخلية فقط، لخدمة المواطن البسيط، موجهاً الشكر إلى رجال المرور والقائمين على ضبط المركبات المخالفة، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لردع المخالفين.

وشنت إدارة مرور الإسكندرية حملة مكبرة لضبط المركبات المخالفة، خلال الساعات الماضية، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شملت عدداً من المحاور المرورية الرئيسية، وأسفرت عن ضبط عشرات المركبات المخالفة، التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة لتعليمات المرور، التي تحظر على تلك المركبات السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة، مدير المكتب الفنى الهندسى، حتى الآن، بالتحفظ على عدد 291 مركبة مخالفة.

وعقد اللواء محمد الشريف اجتماعاً ضم رؤساء الأحياء، لمناقشة أهم المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضي، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظ.