صراع الطعون يشعل الإعادة بين "الهواري" و"الصواف" بطامية

اشتعل الصراع في الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، ومقرها مركزي سنورس وطامية، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة باستبعاد منجود الهواري، المرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" واستبداله بمحمود فخر الدين صبحي، وشهرته بسام الصواف، بناء على الطعن المقدم من الأخير، لوجود خطأ في حساب الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الأول.

الحكم الصادر استقبله "الهواري" بعدم القبول، لتقدم بدعوى بالبطلان على الحكم وأخرى بالمخاصمة، مطالبا بتأجيل جولة الإعادة لحين الفصل في دعواه، كما تقدّم بإشكال في تنفيذ الحكم لوقفه، إلا أن الإدارية العليا أجلت النطق بالحكم في القضية ليوم 21 المقبل.

وشهدت الدائرة تراشقا بالألفاظ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بين أهالي المركزين، إذ يدعم كل مركز مرشحه، متبادلين الاتهامات بالتزوير في الأصوات وأولوية دخول مرشحهم للإعادة.

من جانبه، قال بسام الصواف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه لا يجوز الطعن على الحكم الخاص بإعادته للانتخابات مرة أخرى في جولة الإعادة، موضحًا أن الأحكام التي قدمها النائب منجود الهواري لم تفرق معه، لأن الحكم صدر بعد طلب الإدارية العليا صور محاضر اللجان من الهيئة العليا للانتخابات وبمراجعتها تبينّ وجود مبالغة في عدد الأصوات.

وأشار الصواف إلى أن أكثر ما يطمأنه أنّه تم تأجيل النطق بالحكم ليوم 21 نوفمبر الجاري، في حين أنه تم طباعة البطاقات الانتخابية بالأمس بوجود اسمه في جولة الإعادة، وستكون الجلسة أيضا موافقة لأول يوم في عملية الاقتراع بالخارج.

وكشف الصواف أنه منذ صدور الحكم يركز في الدعاية الانتخابية لنفسه عبر تنظيم مؤتمرات وندوات ومسيرات، ولم يأبه بما يقدم من استشكالات أو غيره لكون الحكم صدر لصالحه مستندًا على أوراق رسمية أثبتت وجود خطأ فعلي في حصد الأصوات.