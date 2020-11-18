غرفة صناعة الملابس تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 5 آلاف جنيه

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن الغرفة بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن العمل على متابعة تنفيذ تدريب وتأهيل 250 فتاة للعمل داخل قطاع الملابس كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحًا أنه من المخطط الانتهاء من الجانب النظري والمهارات الحياتية بنهاية هذا الشهر، على أن يبدأ التدريب العملي مطلع الشهر المقبل ولمدة 3 أسابيع.

وذكر أن الغرفة ستقوم بالتنسيق مع المصانع لتحديد التخصصات المطلوبة من العمالة، ودرجة التأهيل المطلوبة للبدء في تدبيرها مطلع العام المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن ضمن أهداف البروتوكول الموقع بين الجانبين لتدريب وتشغيل 1250 فتاة بقطاع الملابس الجاهزة.

وأضاف رئيس الغرفة أن مصانع الملابس تعاني من قلة الأيدي العاملة في كافة التخصصات حيث توجد فرص عمل لكافة المؤهلات أو بدونها، ويبلغ متوسط الأجور للمبتدئين بالمصانع حوالي من 1200 إلى 1500 جنيه بينما يبلغ متوسط الأجور بالقطاع من 3 إلى 5 آلاف جنيه.

وأشاد "عبد السلام" باستعراض نيفين القباج وزيرة التضامن لأوجه الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع الملابس الجاهزة، ومنها محاضرات التوعية داخل عدد من مصانع القطاع للتوعية بالصحة الإنجابية للأسرة، وكذلك تقديم الوزارة لوسائل تنظيم الأسرة مجانًا لجميع السيدات العاملات بالقطاع، وأيضًا توفير تحليل المخدرات للعاملينن مشيرًا إلى تأكيد وزيرة التضامن على استعداد الوزارة لبناء دور حضانة داخل المصانع التي تزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة لتشجيعهن على الاستمرار بالعمل، وتوفير كافة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للسيدات والفتيات العاملات بالقطاع لزيادة الإنتاج وتحسين دخولهن المادية، بما يعود بالنفع على الأسر المصرية والمجتمع.

من جانبها، أكدت المهندسة بهية نظيم عضو مجلس الإدارة أن الغرفة ستعمل على رفع كفاءة مركزين للتكوين المهني تابعين للوزارة طبقًا للبروتوكول، أحدهما في مدينة الإسكندرية، ليصبحا نموذجين للمراكز التعليمية والإنتاجية في مجال الملابس الجاهزة والمفروشات وتزويدهما بأحدث الأجهزة والماكينات اللازمة، على أن يُعمم ذلك مستقبلاً.