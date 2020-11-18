استشاري صدر بباريس: أعراض جديدة لمصابي كورونا أبرزها الجفاف وآلام في الذراع

قال الدكتور عبدالمنعم حميد، استشاري الصدر بباريس، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا أشد وأسرع في الانتشار من الموجة الأولى، وتهاجم الفئة العمرية من 35 إلى 65 عاما.

وأضاف حميد، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أعراض فيروس كورونا أصبحت متغيرة مع الدخول في الموجة الثانية حيث بدأ الفيروس فى مهاجمة الجهاز الهضمي والعصبي، وأصبح هناك أعراض غريبة بدأت تظهر على المصابين كالجفاف وآلام في الذراع والصدر وخفقان القلب.

وتابع أن هناك بعض المصابين يعانون من تورم العين وتخثر الدم ونقص الأكسجين والإحساس بعدم الراحة والشعور بالدوار.

وأكد ضرورة ارتداء الكمامات لأنها تزيد من الوقاية من خطر التعرض بالفيروس بنسبة 90%، واتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد النظافة والتعقيم المستمر، وعدم المصافحة والعناق والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وعدم اكتظاظ المصاعد ووضع الكمامات فيها كما هو الحال في المواصلات العامة.

ولفت إلى أهمية تجنب الزيارات غير الضرورية، وعدم تبادل الزيارات بين الأطفال وكبار السن تجنبا لنقل العدوى، واتباع التعليمات في المساجد بشكل صارم، ويفضل عدم قدوم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتجنب الاجتماعات واللقاءات غير الضرورية، وحال الضرورة القصوى فيجب التقيد بالتعليمات للوقاية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.