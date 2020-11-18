عبير صبري صعيدية في "موسى" مع محمد رمضان

تعاقدت الفنانة عبير صبرى على المشاركة فى مسلسل "موسى"، من بطولة محمد رمضان، للمؤلف ناصر عبد الرحمن، من إنتاج سينرجى، وإخراج محمد سلامة، والمقرر أن ينافس صناع العمل به خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وتجسد "صبري"، ضمن أحداث العمل دور صعيدية، موضحة أن هذا العمل يجمعها بالفنان محمد رمضان للمرة الأولى.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وإيمان العاصي، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وعارفة عبدالرسول، وفريدة سيف النصر، وأمير صلاح، وجوري بكر، وأحمد طلعت، وضياء عبدالخالق، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وتعاقد صناع المسلسل بشكل رسمي مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجارى التعاقد مع باقى النجوم، استعداداً لانطلاق التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة.

وكانت آخر اعمال عبير صبرى مسلسل "خيانة عهد" الذى عُرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز، وحصلت من خلاله العديد من الجوائز.

ولعب بطولة العمل كل من النجمة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وهنادي مهني، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

يذكر أن محمد رمضان قدم آخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، وروجينا، محمد علاء، ونجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا للغاية.