تنزانيا عن أداء الشركات المصرية المنفذة للسد: متميز ودليل على الصداقة

أكد رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا، أن مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي يُنفذه تحالف مصري مكون من شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك"، يُعد دليلاً على متانة وقوة العلاقات الممتازة بين مصر وتنزانيا، تحت قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التنزاني، جون ماجوفولي.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجي لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسي، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء التنزانيين، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر بتنزانيا، ومسؤولي وزارتي الكهرباء والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي التحالف المصري المنفذ للمشروع، "شركتي المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك".

وقال رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا، إن هناك توجيهات دائمة من الرئيس السيسي، والرئيس ماجوفولي، بتوطيد العلاقات بين البلدين، موضحا أن الأداء المتميز للشركات المصرية المنفذة للسد التنزاني، يعد دليلاً على أننا والمصريين أشقاء، موجها حديثه لمسؤولي الدولة المصرية وشركات المقاولات المصرية، قائلا: "أنتم تحملون أمل التنزانيين".

ونقل رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا، تحيات الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، ونائبه، لجميع العاملين بالمشروع، والمشاركين في الاحتفال، متمنيا لهم استكمال تنفيذ المشروع على أفضل وجه، ومشيدا بهذا المشروع الكبير الذى سيوفر الطاقة الكهربائية للتنزانيين، ومعبرا عن شكره وامتنانه للشراكة مع الحكومة المصرية، في تنفيذ هذا المشروع القومي الهام للشعب التنزاني.

وأكد رئيس الوزراء التنزانى، قاسم ماجاليوا، أن الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، الذي أعيد انتخابه مؤخرا، تعهد ونائبه، للشعب التنزاني باستكمال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للتنزانيين، وهذا المشروع هو أحدها، قائلا للشعب التنزاني: سنصل إلى الأمل الذي نرجوه، وهذا المشروع بتمويل كامل من الحكومة التنزانية بنسبة 100 %، بقيمة نحو 3 مليارات دولار، وهو مشروع فريد من نوعه في إفريقيا.