شوقي لـ"الوطن": ننتظر نتيجة التحقيقات لتحديد المسؤول عن حادث الهرم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تنتظر نتيجة التحقيقات الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء في حادث الأتوبيس المدرسي.

وقال "شوقي" في تصريح خاص لـ "الوطن": "الموضوع قيد التحقيق الرسمي ولا نستطيع التعليق قبل إعلان نتيجة التحقيق لتحديد المسؤولية بدقة".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تطمئن على حالة المصابين في الحادث أول بأول حتى خروجهم من المستشفى والاطمئنان على حالتهم الصحية.

الصحة: 17 إصابة منهم 15 تلميذا في حادث الأتوبيس

فيما كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، الحصيلة النهائية لعدد إصابات حادث أتوبيس المدرسة الخاصة الذي وقع صباح اليوم في منطقة الهرم.

وأشار المصدر لـ"الوطن" أن عدد الإصابات بلغ 17 إصابة ما بين 15 إصابة لطلاب وإصابتين للسائق والمشرفة الخاصة بالأتوبيس.

وتابع: "الإصابات تتراوح بين كدمات وردود وجروح في الوجه، وتم نقلهم لمستشفى الهرم لمزيد من المتابعة والرعاية الصحية".

وأكد مصادر أمنية، إن مباحث الجيزة تحفظت على سائق أتوبيس مدرسة خاصة للغات عقب انقلاب الأتوبيس في نزلة الرماية، وإصابة التلاميذ والمشرفة.

وأوضحت المصادر، أنه جرى التحفظ على سائق الأتوبيس في قسم شرطة الهرم، لاستجوابه بشأن الحادث وأسباب حدوثه، وتبين أن إصابته سطحية كما أصيب عدد من التلاميذ بإصابات سطحية وكدمات متفرقة.

فيما قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المصابين في حادث إنقلاب أتوبيس مدرسة الإبداع الدولية مطمئنة ماعدا المشرفة لازال يتم الكشف عليها وتحديد خطورة إصابتها، وأنه تم نقل الحالات إلى مستشفى الهرم على الفور عقب الحادث لعلاجهم.

وأضاف «بدوي» لـ"الوطن" إن عدد المصابين 15 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى المشرفة وسائق الأتوبيس، وإنه أطمأن بنفسه على حالة جميع من كانوا في الأتوبيس داخل مستشفى الهرم سواء طلاب أو مشرفة أو سائق الباص.