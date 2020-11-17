"رامبات" وشباك وموظف للتعامل مع ذوي الهمم بمصالح المنيا الحكومية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، برئاسة المحافظ، اللواء أسامة القاضي، على إنشاء رامبات خاصة بذوي الهمم، بجميع المباني والمصالح الحكومية، وتخصيص شباك خاص بهم ضمن خدمات المواطنين، مع توفير موظف مختص لإنهاء كافة المعاملات الخاصة بهم، حيث تم تنفيذ دورات تدريبية لموظفي خدمة المواطنين على لغة الإشارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بذوي الهمم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

كما وافق المجلس، في اجتماعه اليوم، على البدء في إنشاء مدرسة بعزبة الكوامل بمركز مغاغة، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وفقاً للاشتراطات البنائية لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لصالح مديرية التربية والتعليم، وذلك استجابة لأهالي العزبة.

وكلف المحافظ رئيس مركز مغاغة، بإزالة المبني الذي أنشاه الأهالي لاستخدامه كمدرسة لكونه غير مرخصا وغير مطابقا لمواصفات هيئة الأبنية التعليمية، وبحث المحافظ خلال الاجتماع التجهيزات والترتيبات لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المزمع اجرائها 23-24 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع كافه الأجهزه الأمنية والتنفيذية.

ووجّه إلى مراجعة استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، مشدداً على أهمية الحياد والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، موكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف، مع التشديد في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ أعمال الرش والتعقيم للمراكز الانتخابية واللجان العامة، قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كافي مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

واستعرض الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، خلال الاجتماع تقرير المديرية الخاص بالاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية، وتشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، وتوفير وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج، والمستلزمات الوقائية، وتدريب الكوادر البشرية وعمل منظومة معامل على مستوى الجمهورية وزيادة القدرة التشغيلية بإجمالي 61 معمل، وتوفير أجهزة الأشعه المقطعيه ورفع كفاءة مستشفيات العزل والفرز (صدر وحميات)، بالإضافة الى توفير اللقاحات المعتمدة من الوزارة.