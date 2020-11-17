محافظ المنيا: المثقفون هم القادرون على مواجهة التطرف ونشر الوعي

دعا اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إلى خلق قاعدة ثقافية تعمل في الشارع لمواجهة الفكر المتطرف، مؤكدا أنها أصبحت قضية وطن والمثقفون هم "القوي الناعمة" من أصحاب الرأي من المفكرين والمثقفين والفنانين، وهم القادرون على حماية هذا البلد من خلال توحيد الجهود مع جميع المؤسسات الرسمية والشعبية ونشر الوعي بين أوساط المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الأدبي العشرين لإقليم وسط الصعيد تحت عنوان الثقافة: "بناء الفكر وتحصين الوعي في وسط الصعيد" دورة الشاعر الراحل محمد أبو دومه، ابن محافظة سوهاج والذي يتم الاحتفاء به خلال المؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.

جاء ذلك بحضور العميد محمد نبيل، رئيس أقليم وسط الصعيد الثقافي، الدكتورهاني كمال رئيس الإدارة المركزية لهيئة قصور الثقافة، الدكتور بهاء الدين محمد مزيد رئيس المؤتمر، دكتورة أسماء عبدالرحمن أمين عام المؤتمر وخالد إسماعيل مدير عام الثقافة بالمنيا، وبمشاركة أدباء ومبدعين من محافظات "المنيا -الوادي الجديد- أسيوط -سوهاج" وعدد كبير من المثقفين والأدباء والكتاب والإعلاميين والمهتمين بالحركة الأدبية والثقافية.

وأكد المحافظ أن المؤتمر، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على نشر الثقافة والفنون وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، من خلال تطوير المحتوى الثقافي والفني والتواصل المباشر مع المواطنين وتوصيل الرسالة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، بما يساهم بالإيجاب في استراتيجية الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري معرفيًا وثقافيًا.

وشدد على أهمية المؤتمر، في ظل التحديات التي تعيشها مجتمعاتنا والمتمثلة في الانفتاح السريع على ثقافات الآخرين والمبنيّة على فلسفات خاصة بهم، فظهر لنا أحد أخطر التحديات التي نعاني منها حتى الآن، وهو التطرف عند الأفراد والجماعات.

وأوضح العميد محمد نبيل، رئيس أقليم وسط الصعيد الثقافي، أن المؤتمر يتناول عدة محاور من بينها دور المؤسسات الثقافية في تشكيل الوعى الثقافى والإبداع وتطور الموروث الثقافي في وسط الصعيد، كما يناقش محورا هاما تحت عنوان الرقمنة وثقافة المواجهة من خلال مناقشة الإعلام ونشر ثقافة السلام ودور الأدب الرقمى في تأسيس الوعى الثقافى والفكري,

وكرم المحافظ عددا من المشاركين في المؤتمر من الشعراء والأدباء والنقاد من مبدعين ومثقفين ومن ذوي الهمم ، كما افتتح معرضا للفن التشكيلي والحرف اليدوية لذوى الهمم ومعرض أخر للكتاب يضم مجموعة كبيرة من الكتب والإصدارات في مختلف المجالات.