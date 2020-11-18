طرح بوسترات شخصيات فيلم "حظر تجول" لإلهام شاهين وأمينة خليل

استعدادا لعرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته 42، نشرت الصفحة الرسمية لفيلم "حظر تجول" 7 بوسترات لشخصياته الرئيسية.

وأعلنت شبكة "OSN"، مؤخرا، خططها لمضاعفة استثماراتها في المحتوى العربي خلال عام 2021، من خلال إطلاق إنتاجاتها الأصلية تحت مظلتها الجديدة المخصصة بالكامل للمحتوى الذي يتم إنتاجه في المنطقة، وأن يكون فيلم "حظر تجول" المصري، للمخرج أمير رمسيس، الشريك الإبداعي الأول لإنتاجات "OSN" الأصلية.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، إذ تعود أحداثه إلى خريف 2013، بعد قرار حظر التجوال بمصر، الذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى، وتعرضها لمحاكمة ثانية، بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي، عن فيلم "قضية رقم ٢٣".

الفيلم من تصوير عمر أبو دومة، ومدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One.