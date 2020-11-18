غدا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 45 منطقة بالقاهرة
كتب:
سلامة عامر
07:55 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
محطة كهرباء "ارشيف"
أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة في عدة مناطق بمحافظة القاهرة، الأمر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانه غدا الخميس الموافق 19 نوفمبر، لمدة لا تزيد عن ساعتين على الأكثر، في الفترة من التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.
وتستعرض "الوطن"، المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات توزيع كهرباء القاهرة غدا.
الإدارة العامة لشبكات السيدة زينب
شارع نور
شارع حافظ خليل
شارع السد
شارع المنفلوطي
حارة السيدة
حارة الزهار
شارع الصيرفي
شارع عبدالرحمن فكرة
شارع الوافدية
جزء من شارع بورسعيد
الإدارة العامة لشبكات القلعة
منطقة الدرب الأحمر
درب المسدود
درب سنجر
حارة رشوان
الإدارة العامة لشبكات المقطم
منطقة الهضبه العليا
شارع 9 منطقة أمام الأكاديمية
أمام مسجد زمزم قطعة 6005 منطقة ج.
الإدارة العامة لشبكات البساتين ودار السلام
منطقة عزبة خير الله
شارع عبدالرحيم قناوي
شارع الإمامين
شارع العدوي
شارع السبع بنات
شارع أبو راشد
شارع مجد الإسلام
الإدارة العامة لشبكات المعادي
شارع النهضة
شارع 6
شارع 100
شارع 12
شارع 150
شارع 77
شارع 86
ميدان عبدالمنعم رياض بالمعادي
منطقة صقر قريش حي الكندي
الإدارة العامة لشبكات حلوان
الساحة الرياضية
شارع أدهم
مسجد عزام
مساكن صلاح سالم
شارع صلاح سالم
الشارع الغربي
المحاربين القدماء
الإدارة العامة لشبكات 15 مايو
امتداد 15 مايو المجاورة (30)
امتداد 15 مايو المجاورة (34)
امتداد 15 مايو المجاورة (10)
امتداد 15 مايو المجاورة (7)
الإسكان العائلي المنطقة الصناعية 15 مايو.