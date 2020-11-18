غدا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 45 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة في عدة مناطق بمحافظة القاهرة، الأمر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانه غدا الخميس الموافق 19 نوفمبر، لمدة لا تزيد عن ساعتين على الأكثر، في الفترة من التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وتستعرض "الوطن"، المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات توزيع كهرباء القاهرة غدا.

الإدارة العامة لشبكات السيدة زينب

شارع نور

شارع حافظ خليل

شارع السد

شارع المنفلوطي

حارة السيدة

حارة الزهار

شارع الصيرفي

شارع عبدالرحمن فكرة

شارع الوافدية

جزء من شارع بورسعيد

الإدارة العامة لشبكات القلعة

منطقة الدرب الأحمر

درب المسدود

درب سنجر

حارة رشوان

الإدارة العامة لشبكات المقطم

منطقة الهضبه العليا

شارع 9 منطقة أمام الأكاديمية

أمام مسجد زمزم قطعة 6005 منطقة ج.

الإدارة العامة لشبكات البساتين ودار السلام

منطقة عزبة خير الله

شارع عبدالرحيم قناوي

شارع الإمامين

شارع العدوي

شارع السبع بنات

شارع أبو راشد

شارع مجد الإسلام

الإدارة العامة لشبكات المعادي

شارع النهضة

شارع 6

شارع 100

شارع 12

شارع 150

شارع 77

شارع 86

ميدان عبدالمنعم رياض بالمعادي

منطقة صقر قريش حي الكندي

الإدارة العامة لشبكات حلوان

الساحة الرياضية

شارع أدهم

مسجد عزام

مساكن صلاح سالم

شارع صلاح سالم

الشارع الغربي

المحاربين القدماء

الإدارة العامة لشبكات 15 مايو

امتداد 15 مايو المجاورة (30)

امتداد 15 مايو المجاورة (34)

امتداد 15 مايو المجاورة (10)

امتداد 15 مايو المجاورة (7)

الإسكان العائلي ‏المنطقة الصناعية 15 مايو.