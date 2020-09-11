"أوقاف الإسكندرية" تفتتح 6 مساجد جديدة

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد اليوم بشرق وغرب المدينة.

وجاءت المساجد كالتالي: مسجدا الشهيد الهامي عبدالمنعم، وأدى محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية صلاة الجمعة فيها.

ومسجد آل بسيوني سليمان وقد ألقى الخطبة فيه سعد أبوالخير الجندي.

كما جرى افتتاح كل من مسجد محمود منتصر، ومسجد الهدى سند1 النهضة بالعامرية، ومسجد الروضة الشريفة بمنطقة المراغي، ومسجد النور بقرية اليمامة التابع لإدارة برج العرب.

وأكد خشبة أن الأمور كانت تسير على ما يرام وان الرواد كانوا فى أعلى درجات الالتزام والأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وأشاد بدور الأئمة وعمال المساجد فى الإعداد والتنظيم لاستقبال ضيوف الرحمن.