توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة.. لطيف وأمطار متوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة في جميع محافظات مصر، إذ إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف نهارا باردًا ليلا على كافة الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، وبلطيم، بينما تكون الأمطار متوسطة على بعض مناطق، دمياط، بورسعيد.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

الخميس 19 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

الجمعة 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السبت 21 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.