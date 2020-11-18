لو عايز تبدأ مشروعك.. تفاصيل قرض المشروعات الصغيرة في بعض البنوك

تتنافس العديد من البنوك الحكومية والخاصة، في تقديم عدد من التسهيلات والتيسيرات على المواطنين خاصة الشباب المقبلين على المشروعات الجديدة، من خلال تقديم تمويلات بفترات سداد طويلة وبإجراءات مُبسطة.

وترصد "الوطن" تفاصيل قرض المشروعات الصغيرة في عدد من البنوك على النحو التالي:

بنك الإسكندرية

يقدم البنك برامج مختلفة لتمويل رأس المال العامل، سواء في إطار تمويل المخزون، أو تمويل المستحقات، أو غيرها.

متطلبات التمويل:

- الفئة المستهدفة:

الشركات القائمة.

- المستندات المطلوبة:

1. سجل تجارى ساري.

2. بطاقة ضريبية سارية.

3. صورة بطاقة شخصية لجميع المساهمين بالشركة.

4. تراخيص للنشاط سارية.

5. المستندات تثبت مقر النشاط.

بنك التعمير والإسكان

ويقدم بنك التعمير والإسكان تمويل لكافة الأنشطة الاقتصادية (صناعي، تجاري، زراعي، خدمي)، إذ يقدم البنك برامجه التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وفقاً لما يلي:

برامج تمويل رأس المال العامل قصيرة الأجل بحد أقصى عام (بضائع - مواد أولية وخامات - عمليات التصدير والاستيراد - أوراق تجارية - تمويل عقود ومقاولات).

برامج التمويل الاستثماري متوسطة وطويلة الأجل بحد أقصى 10 سنوات (تمويل شراء آلات ومعدات - تمويل أعمال الإحلال والتجديد - تمويل التجهيزات بمقر النشاط).

إصدار خطابات الضمان (ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة).

المستندات المطلوبة:

- طلب التمويل والغرض منه.

- عقد الشركة.

- البطاقة الضريبية، وشهادة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.

- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط.

- مستخرج حديث من السجل التجاري.

- رخصة مزاولة النشاط.

- بطاقات الرقم القومي سارية للشركاء، والهيكل الإداري للمنشأة.

- بيان بالملاءة المالية والسيرة الذاتية لصاحب النشاط.

- القوائم المالية لثلاث سنوات سابقة ومركز مالي حديث معتمدة من المحاسب القانوني.

- شهادة من المحاسب القانوني بالموقف من الضرائب والتأمينات.

- دراسة جدوى المشروع معتمده في حال الأنشطة الحديثة.

بنك عودة

يقدم بنك عوده حلول تمويل المشاريع الصغيرة مع أفضل مميزات التجزئة المصرفية وأسرع وقت للدراسة في السوق وأقل مستندات وذلك على النحو التالي:

- تمويل نقدي وكذلك شراء معدات ومستلزمات لشركتك.

- تمويل يصل إلى 3 مليون جنيه مصري نقدي أو 7 مليون جنيه مصري بناءً على فواتير مقدمة لتمويل الموردين.

- فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

- نموذج طلب تمويل المشروعات الصغيرة.

- نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري لجميع الشركاء.

- سجل تجاري حديث وساري.

- بطاقة ضريبية.

- كشف حساب الشركة البنكي لمدة 12 شهرًا.

- 3 ميزانيات سنوية للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 10 مليون إلى 50 مليون جنيه مصري.

بنك البركة مصر

يقوم البنك بتقديم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة في إطار عقد المشاركة الإسلامية بين البنك والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 200مليون جنيه مصري، حيث يتم تقديم تلك التمويلات للمشروعات الجديدة والقائمة (المنشآت الفردية والشركات) بشروط من بينها:

- لا يزيد رأس مال المنشأة عن مليون جنيه مصري.

- لا يزيد عدد العاملين بالمنشأة عن 50 عاملًا.

- الحد الأقصى للتمويل 5 مليون جنيه مصري.

- مدة تمويل (رأس المال العامل) حتى 24 شهرًا.

- مدة تمويل (الآلات والمعدات) حتى 48 شهرًا.

- يتم التمويل وفقاً لصيغة المرابحة الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

- معدل العائد 10,5% سنويًا.

- تقديم ضمانات منها وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد / تحديد مصادر سداد وفقًا لدراسة البنك وظروف نشاط العميل.