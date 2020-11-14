أخبار البنوك.. خطوات الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب من 3 بنوك

توفر البنوك المصرية عدد من الخدمات للمواطنين، ومنها الحصول على قرض شخصي، يمكن استخدامه في كافة واحي الحياة، بدون أن يكون العميل مطالبا بتحويل الراتب.

وترصد "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، ومنها أخبار البنوك، خطوات الحصول على قرض شخصي من عدة بنوك بدون تحويل الراتب، وهي بنك مصر والبنك الأهلي ومصرف أبو ظبي الاسلامي.

القرض الشخصي من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي، القرض الشخصي بدون تحويل الراتب للعديد من الجهات منها:

العاملون في القطاع العام

العاملون في قطاع البترول

العاملون بالشركات المتعددة الجنسيات

العاملون بالبنوك

المستندات المطلوبة

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 أشهر بحد أقصى وبقيمة 25 جنيها بحد أدنى.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما، في نهاية التمويل.

القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك مصر

يقدم بنك مصر، القرض الشخصي بدون تحويل الراتب لعدد من الفئات:

العاملون في قطاع الدولة أو القطاع الخاص.

موظفو البنوك وشركات البترول والبتروكيماويات وشركات الاتصالات.

أصحاب المهن الحرة.

برامج للأطباء.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي

بيان بالدخل الشهري

صورة بطاقة رقم القومي

طلب الحصول على القرض

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

ولأصحاب المهن الحرة يضاف إلى تلك المستندات

صورة من تصريح مزاولة المهنة

صورة من البطاقة الضريبية.

مصرف أبو ظبي

مميزات الحصول على تمويل شخصي:

تمويل يصل إلى 750 ألف جنيه.

أقساط شهرية تصل إلى 60 شهرا.

تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل.

نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

نسبة عبء الديون: 35%.

المستندات المطلوبة

طلب تمويل.

بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين).

جواز سفر ساري/ خطاب من جهة العمل موضحًا به تاريخ نهاية العقد/ تصريح إقامة (للأجانب المقيمين).

شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط (بتاريخ إصدار لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ التقدم بالطلب).